KIJK. Wij spraken met Peter Wright, tegenstander van Van den Bergh: “Slechts anderhalve dag per week bij z'n gezin. Het wordt zwaar voor Dimi”

Dimitri Van den Bergh mag zich donderdagavond in de Premier League mogelijk aan boegeroep verwachten, want onze landgenoot neemt het in Glasgow op tegen thuisspeler Peter Wright. De 52-jarige Schot wil zich herpakken na een mindere start. “Als ik veel begin te verliezen, is het tijd voor iets anders”, zegt hij in een gesprek met onze redactie.

Twee darters hebben na twee manches in de Premier League nog geen enkel punt gesprokkeld. Dat zijn Jonny Clayton en Peter Wright. Die laatste staat donderdag in Glasgow tegenover Dimitri Van den Bergh. ‘Snakebite’ is erop gebrand om de nul van het bord te vegen. En liefst wil hij voor eigen volk het mini-toernooi winnen. Zoals Gerwyn Price vorige week in de Welshe hoofdstad Cardiff.

Nul punten. Dat hoort niet bij Wrights status. “De Premier League is voor mij altijd een moeilijk verhaal gebleken. Geen idee waarom”, aldus de Schot. “Dit jaar laat ik enkele toernooien schieten tijdens de Premier League. Hopelijk helpt me dat om succes te boeken.” Aan zijn ervaring zal het alleszins niet liggen. Zo weet hij hoe lastig het is om vier maanden lang elke donderdag op een verschillende locatie te spelen. “Chris Dobey zal het heel zwaar vinden. Dimitri Van den Bergh ook. Want hij heeft dit nog niet meegemaakt (Van den Bergh speelde in 2021 door de coronacrisis altijd op dezelfde plek, red.). Hij zal zijn gezinnetje slechts anderhalve dag per week zien. Dat wordt pittig. Ik heb wel het geluk dat Jo (zijn vrouw Joanne, red.) altijd bij mij is. Ze is mijn manager, chauffeur, coiffeur en therapeute.”

Joanne speelt met andere woorden een belangrijke rol in het (darts)leven van Wright. “Samen hebben we de bladzijde omgedraaid”, verwijst hij naar hun gezondheidsproblemen. “We werden allebei geopereerd (aan de galblaas, red.). Ze moet nu wel nog eens onder het mes, maar erna zou alles oké moeten zijn. En hé, ik zit in de Premier League. Dus life is brilliant”, lacht hij. Wright werd voor het tiende jaar op rij geselecteerd voor het prestigieuze dartsevent. “Dat wist ik eerlijk gezegd zelf niet, tot iemand me het vertelde. Ik voel me vereerd. Zolang ik in de top vier op de wereldranglijst blijf, ben ik er altijd bij in de Premier League.”

Dat wordt geen evidentie. Verre van. Wright won in 2021 de World Matchplay en Players Championship Finals, waarna hij zich in januari zich tot wereldkampioen kroonde. Nu, op de PDC Order of Merit wordt gekeken naar het verdiende prijzengeld van de afgelopen twee jaar. Daardoor moet Wright in 2023 heel wat geld ‘verdedigen’. De kans is dus reëel dat ‘Snakebite’ flink zal zakken op de ranking.

Maar wat als hij plots uit de top tien zou vallen? “Ik blijf doorgaan zolang ik de jonge spelers, die aan het opkomen zijn, kan verslaan. Maar als ik veel begin te verliezen en mindere gemiddeldes haal, dan is het tijd voor andere dingen”, zegt hij. Op zijn 52ste weet hij dat een afscheid van de dartssport niet meer ver weg is. Al is dat momenteel nog niet aan de orde. “Want er zit nog wat aan te komen”, beweert de Schot. “Ik ga eindelijk bij dezelfde set pijlen blijven (Wright wisselde de voorbije jaren constant van materiaal, red.).” Met als gevolg eindwinst op de Premier League? “Het zou mooi zijn. Maar mijn hoofddoel is om de Grand Slam te winnen. En natuurlijk ook het WK. Want ik vind het verschrikkelijk om niet meer de huidige wereldkampioen te zijn.”

