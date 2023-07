KIJK. Wat een chaos op de Col de la Loze: onder meer Jonas Vingegaard wordt opgehouden door stilstaande motoren en auto

Pogacar, die vroeg in koningin­nen­rit tegen de grond ging, kraakt helemaal op Col de la Loze

Een valpartij van Tadej Pogacar vroeg in de zeventiende etappe, de koninginnenrit in de Tour. De Sloveen tikte een wiel aan en ging, zonder hoge snelheid, tegen de vlakte. Zonder erg, zo leek het: Pogacar sloot snel weer aan in het peloton. In de finale moest de Sloveen echter de rol lossen in het groepje der favorieten en kreeg een oplawaai vanjewelste van Vingegaard.