KIJK. Waaghals Tom Pidcock reageert na risicovolle afdaling en waarschuwing van mama Van der Poel: “Dat kinderen dit niet mogen proberen? Klopt”

WielrennenTom Pidcock heeft gereageerd op zijn acrobaatkunsten. Samen met YouTuber Safa Brian reed de Brit in Zuid-Californië de afdaling van de bochtige en steile Tuna Canyon. Dat leverde niet alleen duizelingwekkende beelden, maar ook de vraag of het wel verantwoord is, op. “Mathieu, jij mag dat niet doen”, waarschuwde zelfs Corinne Poulidor haar zoon Mathieu van der Poel. Pidcock kadert nu de spectaculaire afdaling. “Het was enkele richting en er reed een auto voorop.”

Een hoogteverschil van bijna 400 meter in 4,4 kilometer. 65 bochten en een gemiddeld stijgingspercentage van 9,75%. Die cijfers zijn al om van te duizelen. Wat dan gezegd van de daalkunsten van Ineos-renner Pidcock? Als een echte waaghals stortte de Brit zich naar beneden. Op 1'13" lijkt het te gaan mislopen, maar Pidcock corrigeerde zich en bleef overeind. “Another day in the office”, schreef de Brit over de video (zie hierboven).

De afdaling kaderde niet in een wedstrijd of een training. De voormalige wereldkampioen veldrijden daalde de Tuna Canyon af met Safa Brian. Een Amerikaanse YouTuber, die op zijn kanaal al meerdere video’s postte van razendsnelle afdalingen. In 2020 zette hij de snelste tijd neer op de Tuna Canyon. 4'19" had Brian nodig om zich helemaal naar beneden te storten. Als we de video analyseren, komen we voor Pidcock aan een tijd van 5 minuten en 7 seconden. Maar: “Wat Tom deed, met slechts enkele verkenningen vooraf, bewijst dat hij zijn reputatie van beste daler in het profpeloton waarmaakt”, vertelde de Amerikaan.

Spectaculair, maar ook verantwoord? Achteraf dook die vraag op. “Mathieu, jij mag dat NIET doen”, postte Corinne Poulidor, de mama van Van der Poel. En dus gaf Pidcock een woordje uitleg. “Ik ben van mijn sokken geblazen door de vele reacties. Ik had de afdaling al een paar keer gereden. Het was ook enkele richting en er reed een auto voor mij die verzekerde dat de baan vrij was. Er werd mij verteld dat dit een ding is dat kinderen niet moet proberen. Dat klopt. Maar kids, ga echt wel fietsen met jullie vrienden. En heb plezier. Ik heb dat ook 1.000 keer gedaan alvorens ik de techniek had om deze afdaling te kunnen nemen. Geniet en hou het veilig.”

Ronde van Frankrijk

Ook in de Tour vorig jaar maakte Pidcock al indruk bergaf. Op Quatorze Juillet, de Franse nationale feestdag, etaleerde Pidcock zijn stuurmanskunsten in de afdaling van de Galibier. Met heel wat branie stortte de Brit zich naar beneden. Ook in de afdaling van de Croix de Fer toonde hij zijn kunnen. Uiteindelijk won Pidcock de rit boven op Alpe d’Huez.

