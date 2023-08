KIJK. “Vriendjespolitiek en corruptie”: de bizar trage 100 meter van een Somalische die veel vragen oproept

“Zó badass”: Lance Armstrong, die leven drastisch omgooit, keek met grote ogen naar Lotte Kopecky

Groene trui, ritwinst, bijna de hele Tour de France Femmes in het geel en ook nog eens tweede in het eindklassement. De fenomenaal sterke prestaties van Lotte Kopecky trokken ook (ver) buiten onze landsgrenzen de aandacht. In de podcast ‘The Move’ van Lance Armstrong ging het uitgebreid over onze landgenote.