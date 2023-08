KIJK. Schietoefeningen bij Club Brugge en opvallende viering bij doelpunt Jan Vertonghen: de hoogtepunten van speeldag 4

Livios “Op zes weken tijd stond de woning recht”: kijk binnen in dit charmante circulaire vakantie­huis in hartje Kempen

Hoge naaldbomen, ezels in de wei, weekendhuisjes uit de jaren ‘70 verstopt in het groen… De setting van deze nieuwe vakantiewoning in Olen - een samenwerking van Bao Living, expert in modulaire technieken, en Kozo, specialist in circulaire houtskeletbouw - is alvast veelbelovend. Bouwsite Livios kreeg de primeur en mocht als eerste binnenkijken in dit circulaire houten huisje.