KIJK. OH Leuven-speler Sofian Kiyine vliegt met zwaar overdreven snelheid met auto sporthal binnen waar kinderen aan het spelen waren

Onze spookrij­der over het ‘wondermid­del’ dat voor ophef in het peloton zorgt: “Op termijn is het slecht. Je maakt je lichaam er afhanke­lijk van”

Hij waart door het peloton zonder op te vallen en brengt verslag uit zonder dat de rest het weet. Hij vertelt wat leeft in de koers zonder zijn identiteit prijs te geven. Onze spookrijder in het peloton: onzichtbaar, ongrijpbaar en af en toe tegen de stroom in. Vlak voor de Ronde van Vlaanderen heeft de spookrijder het over de nieuwe ‘wondermiddeltjes’ in het peloton. Bakpoeder, maar vooral het ophefmakende medicijn Thyrax komt aan bod. “Ik ben geen fan. Als je ermee stopt, krijg je het omgekeerde effect.”