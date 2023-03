KIJK. Nieuwe beelden tonen hoe sportende kinderen aan ergste ontsnappen op moment dat OHL-speler Kiyine met wagen sporthal binnenvliegt

CEO Willems: “We willen weten wat er is gebeurd”

Op zijn persconferentie naar aanleiding van de partij in Genk van komende zondag wilde trainer Marc Brys niet al te veel kwijt over het ongeval. “Het zou bizar zijn als dit zijn ploegmaats niet zou raken”, gaf hij wel mee. Brys gaat deze namiddag Kiyine bezoeken in het ziekenhuis. CEO Peter Willems heeft de vader van Kiyine aan de lijn gehad. Volgens de vader is er niets levensbedreigend en carrièrebedreigend aan de hand. “We willen weten wat er juist gebeurd is”, aldus Willems. “Als club zijn we geschokt bij het zien van de beelden. Of we hem een sanctie gaan geven? Daar kan ik nu nog niets over zeggen. We wachten het onderzoek van de politie verder af. De club benadrukt erg opgelucht te zijn dat er niemand anders gewond raakte.”