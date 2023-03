KIJK. Nieuw kookpunt in de vete: Jake Paul gaat lopen voor “Floyd Mayweather en 50 kerels die hem willen bespringen”

Darts Huybrechts verheugd met nieuw format World Cup of Darts: “Blij dat de PDC eindelijk inziet dat iets nieuws leuk is voor spelers”

De PDC heeft vandaag het nieuwe format voor de World Cup of Darts (15-18 juni) voorgesteld. Opvallendste wijzigingen zijn het verhoogde aantal landen en dat er straks enkel met koppels wordt gespeeld. “Dat is sowieso een voordeel voor Dimitri en mij”, aldus Kim Huybrechts, die blij is met de nieuwigheden én ook ambitieus is. “Waarom zouden we niet kunnen stunten?”