KIJK. Mede dankzij dit onwaarschijnlijk balletje tussendoor helpt Messi Inter Miami van rode lantaarn af

LIVE VUELTA. Pittige finale in Barcelona is voer voor de punchers, mengen Evenepoel en Roglic zich?

Na de veelbesproken kletsnatte ploegentijdrit van gisteren is het vandaag tijd voor de eerste rit in lijn in de Vuelta. De finale in Barcelona oogt meteen pittig, met in de slotkilometers de beklimming van de Montjuïc. Volg de etappe op de voet in onze liveblog!