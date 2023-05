KIJK. Matchwinnaar Vermeeren, die “morgen naar school moet”: “Ploegmaats al hele tijd aan het zagen waar eerste goal bleef” - Rits: “Dit is totaal onverdiend”

KIJK. Arthur Vermeeren: “Moet morgen naar school”

“Pure blijdschap was mijn gevoel, toen ik die winnende treffer scoorde”, sprak matchwinnaar Vermeeren. “Net als bij iedereen op de Bosuil. Het is fantastisch. Na die 0-2 dachten we wel ‘oei’, dat gaat hier niet simpel worden. De ommekeer tegen Genk van vorige week heeft ons wel extra motivatie gegeven. Dat heeft in ons achterhoofd meegespeeld vandaag. Mijn ploegmaats waren al de hele tijd aan het zagen waar mijn eerste doelpunt bleef. Vandaag gebeurde het dan toch. Er bestaat geen mooier moment om je eerste profdoelpunt te maken. Of dit het doelpunt van de titel misschien is? Er staan nog drie wedstrijden op het programma. We moeten die alle drie nog winnen om kampioen te spelen.”

Morgen naar school

“Dit is een hele belangrijke zege”, was Alderweireld duidelijk. “We zijn er mentaal in blijven geloven. We wisten dat we maar één doelpunt nodig hadden om het hier te laten spoken. We kregen geen grip op de wedstrijd. Het helpt natuurlijk niet als je na een minuut al 0-1 achter staat. Maar we zijn rustig gebleven. We hebben mentaal een sterke groep. We weten dat we genoeg kansen kunnen creëren, ook al spelen we niet de beste wedstrijd. Of we straks rustig in de zetel naar Union-Genk gaan kijken? We gaan genieten van deze driepunter en dan de blik richten op volgende week.”