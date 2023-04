KIJK LIVE. “Zonder pech had Van Aert ook niet gewonnen”: Johan Museeuw blikt terug op Parijs-Roubaix - Westerlo-coach Jonas De Roeck over spannend competitieslot

Een nieuw begin van de week, dus een nieuwe HLN LIVE die terugblikt én vooruitkijkt op de sportactua. Uiteraard wordt er nagekaart over de spectaculaire Parijs-Roubaix. Dat doen we met Johan Museeuw, die stelt dat Wout van Aert ook zonder pech niet had gewonnen. Ook het spannende einde van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League komt aan bod. In de strijd om de play-offtickets snoepte Westerlo punten af van Anderlecht. We praten met Westerlo-coach Jonas De Roeck.