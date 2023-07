KIJK. Licht ellebogenwerk tussen topfavorieten op de Jaizkibel en Van Aert die opnieuw met lege handen achterblijft: de momenten van rit 2

“In autosport is die vroegrijp­heid helemaal geen uitzonde­ring meer”: onze F1-wat­cher over overlijden van Van ‘t Hoff

Hij was onbekend bij het grote publiek, maar het nieuws van zijn fatale crash ging de wereld rond. Dilano van ’t Hoff, die zaterdagochtend in Francorchamps verongelukte in het voorprogramma van de 24 Uren-race, was immers nog maar achttien. “Kinderen beginnen almaar vroeger te karten, en sommigen debuteren al op hun zestiende in de Formule 4 - echte racewagens. Zoals Van ’t Hoff, trouwens”, weet onze F1-watcher. “Ironie van het lot: zijn eerste overwinning in de Spaanse F4 pakte Van ’t Hoff twee jaar geleden op… Francorchamps.”