KIJK. Indrukwekkende beelden tonen hoe Fransman met 255 kilometer per uur naar beneden skiet en zo wereldrecord verbreekt

De Fransman Simon Billy heeft in het Franse skigebied Vars een wereldrecord gevestigd. Hij skiede woensdag met 255,5 kilometer per uur van de steile piste Chabrières af. Niemand anders ging ooit zo hard. “Het was de afdaling van mijn leven”, zegt Billy achteraf. Het vorige wereldrecord stond op naam van de Italiaan Ivan Origone, die er in 2016 met 254,958 kilometer per uur naar beneden raasde.