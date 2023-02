KIJK. “Ik riep nochtans”: deze flagrante flater in Kortrijk-defensie schonk Anderlecht alsnog een punt

KIJK. De blunder die Murillo op weg zette naar de 2-2

“Ik had misschien beter gewacht en op mijn lijn gebleven, maar dat is mijn speelstijl niet”, aldus Vandenberghe. “Ik help de verdediging graag met moeilijke ballen, maar deze keer had ik het beter anders gedaan. Ik baal echt enorm, maar op voorhand hadden we wel getekend voor dit punt.” Zijn coach, Bernd Storck, nam zowel hem als D’Haene niks kwalijk. “Een foutje kan nu eenmaal gebeuren. Kristof stond onder grote druk. Beide spelers wilden elkaar helpen — daar ben ik niet kwaad om. We moeten ermee leren leven.”