KIJK. “Het ziet er niet goed uit”: Fabio Jakobsen bolt met vele schaafwonden en gebroken fiets over de streep

Een tweede zege op een rij voor Jasper Philipsen, maar net als gisteren - toen het ging over de controversiële sprint - is dat niet het hoofdonderwerp. Wel de vele valpartijen op het autocircuit waar de streep lag. Het bekendste slachtoffer was Fabio Jakobsen, die op ruim anderhalve kilometer van de streep ten val kwam.

KIJK. De valpartij van Jakobsen

Jakobsen z’n fietskader brak zelfs, waardoor hij een nieuwe fiets nodig had om te finishen. Toen de Nederlander over de streep reed, was al duidelijk dat er schade was. “Hij heeft verschillende schaafwonden”, vertelde Patrick Lefevere bij Eurosport. “Hij heeft pijn aan de schouder. Het ziet er niet goed uit.” De Soudal Quick-Step-CEO liet ook kort z’n licht schijnen over de gevaren van de laatste kilometers: “Het is voor iedereen gevaarlijk. Er is altijd discussie. We hadden misschien wat meer vooraan moeten zitten.”