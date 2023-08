KIJK. Goedlachse Wout van Aert aan de start van eerste gravelkoers in Houffalize: “In de eerste plaats voor het plezier vandaag”

Wout van Aert rijdt vandaag de Houffa Gravel, een gravelkoers in de Ardennen. De Belgische kampioen tijdrijden wil in oktober graag deelnemen aan het WK in Veneto en ziet deze wedstrijd als opstapje. “Ik ben benieuwd hoe het zal verlopen. Ik heb geen idee hoe intensief het is.”

KIJK. Wout van Aert aan de start: “Geen idee hoe intensief het is”

Onze landgenoot maakt vandaag kennis met het gravelbiken. Na een periode van rust (Van Aert reed geen koers meer sinds het WK tijdrijden op 11 augustus, red.) is het opnieuw tijd voor wat wedstrijdkilometers. Geen wegwedstrijd, wel de Houffa Gravel. “Het was zeker nodig om even een rustperiode te hebben. Die heeft me zeker deugd gedaan. Dit is de eerste kleine stap naar het laatste deel van het seizoen.”

Een gravelkoers is nieuw voor Van Aert. “Het is de eerste keer dat ik zo’n koers rijd. Ik ben benieuwd hoe het zal verlopen. Ik heb geen idee hoe intensief het is, dus het zal eerst een beetje aankijken zijn. Vroeger reed ik altijd graag met mijn fiets door het bos. Sinds de pandemie is de sport serieus geboomd en is het een leuke afwisseling om thuis mee te trainen. Ik was vaak jaloers op collega’s van me, dus ik vind het fijn om er eens bij te zijn. Ik wil me vooral amuseren vandaag.”

Na vandaag rijdt Van Aert nog de Ronde van Groot-Brittannïe, vooraleer hij op zondag 24 september het EK wegwielrennen zal betwisten in het Nederlandse Drenthe. “Dat is iets waarnaar ik wil toewerken dit jaar.” Het WK gravel is dan weer voor zondag 8 oktober.