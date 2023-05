KIJK. “Geloof dat ik hier een rit kan winnen”: vierde plek geeft Arne Marit “vertrouwen voor wat nog komt in deze Giro”

LIVE FORMULE 1. Kwalifica­tie loopt voor Verstappen uit op drama na crash Leclerc, Pérez krijgt pole in de schoot geworpen

Het Formule 1-circus strijkt dit weekend neer in Miami. Kan WK-leider Max Verstappen opnieuw aan het langste eind trekken of krijgen we een verrassende wending? Volg alle actie op de voet via onderstaande liveblog.