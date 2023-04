KIJK. “Enkele seconden ervoor stonden ze nog op díe plek”: coach getuigt hoe kinderen ontsnappen aan ergste wanneer OHL-speler Kiyine met wagen sporthal binnenvliegt

“De knal was als een gasexplosie.” Loic Gachertz, sportief directeur en coach van basketbalclub Alliance Flémalle, is stevig onder de indruk na de spectaculaire crash van Sofian Kiyine (25), de speler van OHL die donderdagavond met z’n wagen een sporthal letterlijk binnenvloog. “Gelukkig hebben de kleinsten de crash niet gezien, enkel gehoord.” Kiyine kon nog niet verhoord worden. Hij ligt in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval vond plaats op een verbindingsweg van Flemalle naar Luik. Op de baan geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur, het is onduidelijk hoe snel Kiyine reed op het moment van de feiten. De voetballer verloor de controle over het stuur en vloog via een rotonde - letterlijk - een aangrenzende sporthal binnen. Op beelden is een gigantisch gat bovenaan de sporthal te zien. Als bij wonder was Kiyine de enige gewonde die bij het ongeval viel. De sportzaal Louis Melin biedt onderdak aan minivoetbal-, basketbal- en gymnastiekclubs. Op het moment van het ongeval waren er kinderen in de zaal, verdeeld over verschillende groepjes. Loic Gachertz, sportief directeur en coach van basketbalclub Alliance Flémalle, maakte alles vanop de eerst rij mee en getuigt.

“Het was als een gasexplosie”, vertelt Gachertz. “Ik stond met mijn dames op het veld. Op twee seconden tijd zie ik iets door de muren boren. Ik heb me moeten omdraaien om te merken dat het effectief een auto was. Normaal gezien zit ik op de bank, die vernield werd, samen met mijn speelsters. Zij waren net klaar met hun opwarming, dan bevinden ze zich onder andere op dat deel van het veld. Andere speelsters, die net hun bal waren gaan wegleggen, stonden daar enkele seconden voordien nog. Óp de plek waar die auto terechtkwam. Ik geloof niet in mirakels, maar toch... Ik denk niet dat we ooit nog zoveel geluk zullen hebben.”

Een andere groep - kleinere kinderen - was op dat moment net klaar met trainen en stond onder de douche. “Ik ben die kinderen meteen gaan halen”, aldus Gachertz. “Ik ben zelf papa. We hebben ze afgeschermd en in veiligheid gebracht. Het is een geluk dat ze het ongeval niet hebben gezien. Zij hebben alleen de slag gehoord.”

Nog geen verhoor

Kiyine kon nog niet verhoord worden. Hij is gewond en ligt in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Dat meldt het parket van Luik. Het parket voegde nog toe dat de inbreuken die onderzocht worden, alleen betrekking hebben op het rijgedrag van de man. De feiten zouden gekwalificeerd kunnen worden als kwaadwillige belemmering van het verkeer, afhankelijk van hetgeen de 25-jarige profvoetballer zal verklaren en wat er nog uit het onderzoek naar voren komt. Er zijn ook toxicologische analyses bezig.

CEO Willems: “We willen weten wat er is gebeurd” Op zijn persconferentie naar aanleiding van de partij in Genk van komende zondag wilde trainer Marc Brys niet al te veel kwijt over het ongeval. “Het zou bizar zijn als dit zijn ploegmaats niet zou raken”, gaf hij wel mee. Brys gaat deze namiddag Kiyine bezoeken in het ziekenhuis. CEO Peter Willems reageerde voor de camera: “We willen weten wat er juist gebeurd is. Als club zijn we geschokt bij het zien van de beelden. Of we hem een sanctie gaan geven? Daar kan ik nu nog niets over zeggen. We wachten het onderzoek van de politie verder af. De club benadrukt erg opgelucht te zijn dat er niemand anders gewond raakte.”

