Kijk en beluister hier ons analistendebat met Stijn Vlaeminck: “Als het weer kan, dan zal er een stormloop zijn op de stadions”

WK Darts Van Gerwen kruipt door het oog van de naald: Cullen tekent voor record, maar mist daarna twee matchdarts tegen nummer één van de wereld

30 december Michael van Gerwen is door het oog van de naald gekropen op het WK darts. De Nederlandse nummer één won zijn vierde ronde van Joe Cullen (PDC-16), al had die laatste wel twee matchdarts. In de kwartfinale wacht Van Gerwen mogelijk Dimitri Van den Bergh.