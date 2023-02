KIJK. Een toren Jägermeister, feilloos naar beneden skiënd en zijn knipkunsten: Thibau Nys gooit riem er even af na wereldtitel veldrijden

De riem er even af, moet Nys gedacht hebben na zijn wereldtitel in Hoogerheide. Samen met zijn vriendin Anna en vrienden koos hij voor een skireis naar het Oostenrijkse Serfaus. En of hij het er naar zijn zin had. Op Instagram deelde hij een video met sfeerbeelden onder een laagje van pompende beats. Daarop vallen vooral de toren van flesjes Jägermeister, Nys’ knipkunsten en de nodige après-ski op. Ook het skiën heeft de zoon van ex-veldrijder Sven Nys stevig onder de knie. Naast de “perfecte week” in het onderschrift bij de video, schreef Nys het volgende. “10 dagen mijn lichaam en geest resetten met het beste gezelschap.” Vriendin Anna: “The best week ever.”