KIJK. “Dan wil ik nu aan de hamburger beginnen”: wereldkampioen Mathieu van der Poel speecht in hotel voor Nederlandse selectie

“Ik kan ook wel iedereen bedanken, maar dat is intussen al gebeurd”, begon Van der Poel zijn korte speech. “Het is een beetje een rechtzetting van de kopzorgen van vorig jaar, denk ik. We hebben een hele leuke groep. Dat helpt altijd. Alles is perfect verlopen. Ik heb ontspannen kunnen rijden. Voor mij is het ook een van de mooiste momenten tot dusver. Het is leuk om dat te kunnen delen met jullie. Dan wil ik nu aan de hamburger beginnen, als je het niet erg vindt.” Met een klein grapje sloot Van der Poel zijn speech af. Vooraleer hij aan de hamburger kon beginnen, moest de wereldkampioen nog een fles champagne ontkurken.

Laatste koers?

Zaterdag rijdt Van der Poel ook nog het WK mountainbike in Glasgow. Daar hoopt de Nederlander in de eerste plaats zijn ticket voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 veilig te stellen. Wanneer we Van der Poel voor het eerst in zijn regenboogtrui kunnen aanschouwen, is nog een vraagteken. “Normaal was het WK mijn laatste wegwedstrijd dit seizoen. Misschien plan ik nu nog wel een koers in om mijn trui te laten zien. Maar daar ben ik nu nog niet mee bezig. Als ik geen wedstrijd meer rijd, zal het voor het begin van het veldritseizoen zijn.” Want ook in die categorie is Van der Poel de huidige wereldkampioen.