KIJK. Daar is ook het ijsbad weer: Pogacar houdt gewoonte openingsweekend ook vast in sprintetappes

Het was mysterie in de Tour . Na de openingsrit nam Tadej Pogacar - onder het toeziend oog van de pers en enkele fans - een ijsbad. Niet direct iets speciaal - dat doen wel meerdere renners - alleen duurde het bad wel heel erg kort, welgeteld 50 seconden. De Sloveen doet het ondertussen elke dag. “Het is ook een mentale kwestie”, aldus Matxin Joxean Fernandez, ploegleider van Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates.

Een verzorger van UAE Team Emirates was duidelijk niet gediend zaterdag met de vele pottenkijkers bij het ijsbad van Pogacar. Hij probeerde de verzamelde pers en fans op afstand te houden. Zondag - voor de start van de tweede etappe - kwam er meer duidelijkheid over het ijsbad.

Matxin Joxean Fernandez, ploegleider van Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates: “Het is niets speciaals. Een lang ijsbad kan het herstel belemmeren. We deden daar onderzoek naar. Je wil voedingsstoffen naar de benen brengen om goed te kunnen recupereren, maar als je lang in een ijsbad zit, dan trekken je bloedvaten dicht. Dan kan het zijn dat de voedingsstoffen niet goed in de bloedbaan circuleren. Vandaar die korte beurt in het ijsbad. Het is ook iets mentaals, hij heeft weinig tijd. Het is een korte prikkel, daarna kan hij zich op z’n gemak gaan douchen in het hotel.”

Ook Adriano Rotunno kwam de pers te woord staan. De Italiaan is medical director bij UAE. “Het is een ijsbad, niets bijzonders. Waarom we dat in een busje doen? Uit respect voor de privacy van de renner, we willen niet dat miljoenen mensen hem met een nat wit koerspak zien. We willen niets verbergen, we zijn hier graag zo transparant mogelijk over.”

KIJK. Het ijsbad van Tadej Pogacar

Eddy Merckx

Het principe van afkoeling als recuperatiemiddel is zo oud als de straat. Eddy Merckx zat in de jaren zestig en zeventig ook al geregeld in ijsbaden.

KIJK. Stijn Vlaeminck, onze man in de Tour, liet vanmorgen zijn licht schijnen over het mysterie

