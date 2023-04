KIJK. Basketwedstrijd tussen Real Madrid en Partizan ontaardt in worstelmatch: stopgezet na massale vechtpartij

Michael Smith wint finale in Leeds van Price, Dimitri Van den Bergh meteen uitgescha­keld door Aspinall

Dimitri Van den Bergh kon geen vroege exit vermijden op de dertiende speeldag van de Premier League. ‘Dancing Dimi’ ging in zijn kwartfinale in Leeds onderuit tegen Nathan Aspinall: 4-6. De weektitel was een prooi voor wereldkampioen Michael Smith, die aan één break voldoende had in de finale om Gerwyn Price te kloppen.