KIJK. Akelige beelden in Engeland: César Azpilicueta krijgt zuurstof toegediend na trap in gezicht, Chelsea-kapitein is bij bewustzijn en praat

Wielrennen Uniek: drie Belgen in top vijf UCI-wereldran­king, Pogacar blijft op zijn troon zitten

Tadej Pogacar blijft officieel de beste coureur ter wereld. Maar in de laatst vrijgegeven UCI-wereldranking van 14 februari schitteren nu ook liefst drie Belgen in de top vijf. Dat is in het moderne wielrennen ‘du jamais vu’.