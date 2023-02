KIJK. Akelige beelden in Engeland: Azpilicueta krijgt zuurstof toegediend na trap in gezicht, Chelsea stelt fans gerust via Twitter

SportBang moment op Stamford Bridge deze namiddag. Verdediger César Azpilicueta werd vol in het gezicht geraakt door Southampton-speler Sekou Mara en ging tegen de grond. De Spanjaard kreeg zuurstof toegediend. Intussen heeft Azpilicueta van zich laten horen. Hij bedankt iedereen voor de steun. Chelsea heeft overigens nog andere zorgen dan zijn aanvoerder. Ondanks een recordinvestering van 360 miljoen op de transfermarkt in januari, raakt de topclub niet weg van plaats 10. Crisis.

De feiten: na een hoekschop probeerde Southampton-speler Mara het met een omhaal, maar Azpilicueta was sneller op de bal en knikte het leer weg. De voet van Mara belandde weliswaar vol in het gelaat van de Spaanse kapitein van Chelsea. Beide ploegen hadden de ernst van de situatie meteen begrepen. Het medische team van de ‘Blues’ snelde het terrein op. Mara greep zich naar de haren, want wist onmiddellijk dat hij - onbedoeld - flink wat schade had aangericht.

Andere zorgen

De wedstrijd lag zo’n 10 minuten stil, terwijl Azpilicueta medische zorgen kreeg en ook zuurstof kreeg toegediend. Onder luid applaus werd de Spanjaard op een draagberrie van het veld gedragen. Hij reageerde door zijn armen in de lucht te steken. Intussen is Azpilicueta naar het ziekenhuis gebracht.

Chelsea-coach Potter bevestigde dat hij bij bewustzijn is. “Hij is momenteel in het hospitaal. De beste plaats voor hem nu. Hij is bij bewustzijn. En hij sprak al met zijn vrouw.” De schade zou op het eerste zicht meevallen.

Naast de gezondheid van Azpilicueta heeft Chelsea ook andere zorgen. The Blues verloren nu ook tegen rode lantaarn Southampton (0-1). Na het laatste fluitsignaal weerklonk luid boegeroep.

Die nederlaag op Stamford Bridge kon er nog wel bij. Een geniale vrijschop van de strafste specialist in Engeland, James Ward-Prowse, volstond. Belangrijke punten voor Southampton, dat weer aansluiting vindt met de voorlaatste. Ex-Gouden Schoen Paul Onuachu en Rode Duivel-in-spe Romeo Lavia speelden voor The Saints.

Ondanks 360 miljoen

Bij Chelsea krijgen ze de crisis niet verjaagd. In 2023 werd er maar een keer gewonnen - een nipte zege tegen Crystal Palace. In de overige negen wedstrijden verloor Chelsea vijf keer en speelde het vier keer gelijk. Zou coach Graham Potter het stilaan warm krijgen?

Amerikaanse eigenaar Todd Boehly spendeerde in januari een recordbedrag van 360 miljoen om zijn kern te versterken. Met wereldkampioen Enzo Fernandez (120 miljoen, Benfica) als meest spraakmakende transfer. Dat bracht de uitgavenbalans van Chelsea dit seizoen op 610 miljoen. Nooit spendeerde een club zoveel centen op de transfermarkt.

Renderen doet het niet. Chelsea staat voorlopig tiende in de Premier League (met 31 punten), in de FA Cup en League Cup zijn ze uitgeschakeld en in de Champions League werd afgelopen week verloren van Dortmund. Druk!

Zou Cruijff dan toch gelijk hebben gehad toen hij zei: “Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken”. Boehly wijst naar de lange termijn.

César Azpilicueta stelt zijn fans gerust: "Bedankt voor alle berichten en steun" Intussen kwam Azpilicueta via zijn Twitter terug op het incident van zaterdag. Hij bedankt al zijn fans voor de berichten en de steun. Hij geeft ook veel lof aan het medische team dat hem hielp. "Aan het medisch team, de teamgenoten en de tegenstanders, aan het St Mary's and Cleveland Hospital en aan alle medewerkers en artsen: Een grote dank vanuit de grond van mijn hart. Nu is het tijd om te herstellen. Ik zie jullie snel weer op het veld."

