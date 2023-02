KIJK. Akelige beelden in Engeland: Azpilicueta krijgt zuurstof toegediend na trap in gezicht, Chelsea-kapitein sprak intussen met zijn vrouw

Lichaam vermiste voetballer Christian Atsu (31) aangetrof­fen onder puin: ex-Chel­sea-spe­ler wou uren voor aardbeving Turkije nog verlaten

Het lichaam van profvoetballer Christian Atsu (31), ex-Chelsea, is teruggevonden. Dat meldt z’n makelaar. Atsu is een van de vele slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Afgelopen dagen was er heel wat onduidelijkheid over de toestand van de Ghanees. Er werd verkeerdelijk gemeld dat hij levend vanonder het puin was gehaald.