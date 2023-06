Kevin De Bruyne laat zich volledig gaan tijdens open bus-parade met 100.000 fans in straten Manchester

Dag twee na de Champions League-triomf en Kevin De Bruyne stak in grootse vorm. Na een tocht in open bus door de straten van Manchester werden de spelers gevierd op een podium. Met de Rode Duivel als een van de protagonisten. Een uitzinnige massa feestte mee, met zo’n 100.000 waren ze. Ondanks dat het zwaar regende waardoor er nog wat veiligheidsmaatregelen moesten getroffen worden, waardoor de parade met een uur werd uitgesteld. Maar dat kon de pret alleszins bederven. Herbeleef de viering in onderstaande blog.