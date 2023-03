Keizer van de strafschoppenreeks Jean Butez mag zich opmaken voor zijn eerste finale: “Hopelijk wordt het over twee maanden nóg mooier”

KIJK. De strafschoppenreeks tussen Antwerp en Union

In augustus 2021 loodste Jean Butez Antwerp na strafschoppen naar de groepsfase van de Europa League. De Franse keeper pakte er toen twee. In november vorig jaar kegelde Antwerp Beveren van op de stip uit de beker. Ook toen wist Butez één elfmeter te keren. En in de halve finale van de beker flikte Butez het tegen Union opnieuw: Adingra en Teuma geraakten niet voorbije de Antwerpse goalie, die één van de helden van de avond werd.

“Er wordt nu veel gefocust op de penalty’s die ik pakte, maar ook mijn ploegmaats die er één omzetten, verdienen lof”, blijft Butez zijn bescheiden zelve. “Wat te denken van Kobe Corbanie, die er op zijn zeventiende rustig eentje binnen knalde? Voor mezelf was het natuurlijk ook wel fantastisch. Mijn mooiste voetbalmoment tot nu toe? Ja, al hoop ik dat er over twee maanden in Brussel nog iets mooiers aankomt. ( glimlacht )”

Eerste finale

Butez was de strafschoppensessie met heel veel vertrouwen in gegaan en dat maakte dus mee het verschil. “Halfweg de verlengingen had de coach me gezegd dat hij absoluut geen schrik had om met mij naar strafschoppen te gaan. Die woorden gaven me een boost. En ook het publiek gaf me zoveel positieve energie. Die rood-witte muur achter mij heeft ons zeker geholpen. Het is een ongelooflijk gevoel om straks met die gekke fans naar de finale te gaan, mijn eerste finale ooit. Dit is super voor mij, de ploeg en heel de club.”