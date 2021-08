‘KD’ blaast Team USA leven in: all-time scorerecord voor Kevin Durant, morgen wacht Spanje in kwartfinales

Wielrennen KOERS KORT. Nederlan­der Eenkhoorn vloert Belgen Lampaert en Rickaert in Heistse Pijl

31 juli Vandaag werd er naast de Clasica San Sebastian in Spanje ook in eigen land gekoerst. In en rond Heist-op-den-Berg stond namelijk de Heistse Pijl op het programma. De zege was voor de Nederlander Pascal Eenkhoorn (24), die z’n Belgische medevluchters Yves Lampaert en Jonas Rickaert vloerde in een sprint met drie. Eenkhoorn volgt op de erelijst Alvaro Hodeg op, die in 2019 won. Vorig seizoen werd de Heistse Pijl door corona enkel als kermiskoers georganiseerd.