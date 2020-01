Kapitein Vertonghen zwijgt over toekomst Kristof Terreur

20 januari 2020

00u00 0 Tottenham Zijn toekomst bij Tottenham blijft onbeslist. En dus zwijgt aanvoerder Jan Vertonghen (32) er liever over.

Het was zijn veertiende keer bij Tottenham. Tegen Watford nam hij de aanvoerdersband weer over van Toby Alderweireld, die andere Rode Duivel. Een zet van José Mourinho waar niets moet achter worden gezocht. Als meest ervaren speler op het veld nam Vertonghen de honneurs waar bij afwezigheid van Hugo Lloris en Harry Kane. Het is niet zo dat Spurs hem op die manier probeert te paaien om toch bij te tekenen.

Over zijn toekomst spreekt hij zich liever niet uit. "Alles wat ik zeg, zal op de een of andere manier een effect veroorzaken", zei Vertonghen. "Dus ik antwoord niet meer op die vragen. Ik ben een gelukkig man. Ik hou van mijn ploegmaats. Het leven is goed in Londen en bij deze geweldige club. Dat is al wat ik wil zeggen."

Strafschop veroorzaakt

Gesprekken over zijn aflopende overeenkomst slepen nog altijd aan - Mourinho hintte op zijn makelaar als het grootste obstakel. Ajax snuffelde de voorbije weken, maar oordeelde dat hij te duur is. Enkel als vrije speler straks kan hij betaalbaar worden voor de Nederlandse kampioen. Ook in Italië werd hij bij een aantal clubs aangeboden. Als er een transfer komt, zal die na het seizoen plaatsvinden. Ondertussen speurt Tottenham wel naar een nieuwe linksvoetige verdediger. Ze bereiden zich voor.

Vertonghen stond opnieuw aan de aftrap, nadat Mourinho tegen Liverpool voor meer snelheid achterin had gekozen. De Duivel kreeg complimenten van zijn trainer, maar kwam ook goed weg. Na een blocktackle hield hij een schot met de hand tegen. Deeney miste een strafschop die voortkwam uit die fase. Christian Kabasele, terug uit schorsing, kwam bij de bezoekers niet van de bank.