Kansspelcommissie voert onderzoek naar Betway SI

14u59

Bron: Belga 0 2BE De Kansspelcommissie start een onderzoek naar organisator van sportweddenschappen Betway, zo bevestigt woordvoerster Marjolein De Paepe vrijdag de berichtgeving van VRT Nieuws. De aanleiding is de berichtgeving van Le Soir, De Tijd en Knack, die berichtten dat Betway gelinkt kan worden aan de Panama Papers.

Volgens De Tijd, Le Soir en Knack ontvangen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en voetbalclub RSC Anderlecht via Betway sponsorgeld met een reukje aan. Het adres van het hoofdkantoor blijkt een klein huis in Malta met alleen een naamplaatje en postbus, zo leerde het onderzoek. Voor het sponsorgeld in het Belgisch voetbal wordt geïnvesteerd, wordt het doorgesluisd vanuit een postbusadres op de Britse Maagdeneilanden. Daarnaast blijken de toplui van Betway wiens namen online te vinden zijn, in belastingparadijzen te wonen en zou een consultant van het bedrijf in Malta banden hebben met de Italiaanse maffia.

"Naar aanleiding van alles wat vandaag in de media is verschenen gaat de Kansspelcommissie een onderzoek voeren, omdat wij voorstander zijn van een cleane, transparante kansspelsector", stelt De Paepe.

Vergunningsaanvraag volgens de regel

Ze verduidelijkt dat de vergunningsaanvraag volgens de regel is gebeurd, en dat nu onderzocht wordt of er iets aan de hand is. "Mocht blijken dat er iets niet correct is, kan de Kansspelcommissie de vergunning schorsen, definitief intrekken of het houden bij een waarschuwing."

Voorlopig behoudt Betway gewoon zijn vergunning. "We gaan alle partijen uitnodigen om een beeld te krijgen van de zaak: het casino van Brussel, Betway zelf en de FOD Financiën. Pas dan gaan we er uitspraken over te doen", besluit De Paepe.