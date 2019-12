Kankerpatiëntje Sidy Angillis (9) ster van de avond op All Star Game John Loncke

30 december 2019

06u25 0 De derde editie van de All Star Game bracht iets meer dan tweeduizend kijklustigen naar Vorst Nationaal. Zij kregen drie uur lang een basketspektakel met een grote NBA-knipoog voorgeschoteld. Maar de ster van de avond was geen profbasketballer, wel Sidy Angillis. Het zoontje van Pascal Angillis vecht tegen kanker.

Enkele maanden geleden kreeg Sidy Angillis te horen dat er kankersymptomen waren vastgesteld. Papa Pascal besliste meteen om zijn job als hoofdcoach bij Charleroi voor onbepaalde duur te staken. Dit bracht in de basketbalwereld een vloedgolf van steunbetuigingen teweeg met het all star game als een van de absolute hoogtepunten. De guitige Sidy raakte de aanwezigen inclusief spelers recht in hun hart en stal daarbij de show door enkele minuten mee te spelen. Het mooiste moment was zijn bekroning tot MVP door de aanwezige pers.

“Wat we zaterdag mochten beleven oversteeg alle verwachtingen. Hem tussen de spelers op het parket zien glunderen is onbeschrijfelijk mooi. Het waren ook emotionele momenten voor mijn familie in de tribunes. Niemand hield het droog. De komende twee maanden zal Sidy in Duitsland wekelijks een zware vijfdaagse laserkuur gecombineerd met tweedaagse zware chemo ondergaan. Deze onvergetelijke momenten zullen hem en ons als gezin ongetwijfeld een ferme boost van positieve kracht geven. De basketwereld is intrinsiek hard, maar dit gebaar van zovele mensen toont de keerzijde waarin warmte en steun voorop staan“, aldus Angillis.

Cheque van 6.205 euro

Hoogvliegers, extreem verre driepunters en ongelofelijke assist kleurden de wedstrijd. Ondanks de vele late afzeggingen (10/24) toonden zowel Team Belgium als Team World dat er heel wat klasse in onze competitie aanwezig is. Team World was finaal de sterkste (118-111). Ook de aaibaarheid factor werd gedacht. Alle teammascottes waren present en vochten een ludieke challenge uit. Er werd daarnaast door een fiere voorzitter Tuur Goethals een cheque van 6.205 euro aan Stichting tegen Kanker geschonken.