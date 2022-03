Kangoeroes Mechelen blijft ongeslagen in Elite Gold na winst tegen Groningen.

Belgisch voetbal “Rust in vrede, mijn vriend”: overlijden Miguel Van Damme ontroert ook Iker Casillas, die hem eerder nog moed insprak

Het overlijden van Miguel Van Damme (28) laat ook Iker Casillas niet onberoerd. De gewezen Spaanse topdoelman van onder meer Real Madrid en Porto betuigde op Twitter zijn steun aan de nabestaanden van Van Damme. “Een knuffel aan zijn familie. Rust in vrede, mijn vriend.” Casillas was het idool van de betreurde Cercle-doelman en stak hem op het Gala van de Gouden Schoen in 2020 al een hart onder de riem in zijn strijd tegen leukemie. Die ontroerende beelden kan u hierboven nog eens bekijken.

