Kamila Valieva emotioneel op training, coach doorbreekt de stilte in dopinghetze: “Ofwel ongelukkige samenloop van omstandigheden, ofwel opgezet spel”

WinterspelenHet internationale sporttribunaal TAS behandelt morgen de dopingzaak van de Russische kunstschaatster Kamila Valieva (15). Drie rechters houden een spoedzitting in Peking, maandag - een dag voor de start van de individuele competitie - wordt de uitspraak verwacht. Valieva blijft intussen trainen en barstte deze ochtend in tranen uit. Haar coach Eteri Tutberidz brak nadien de stilte: “Ofwel is dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden, ofwel opgezet spel.” Loena Hendrickx, concurrente van Valieva, probeert zich alvast van de zaak af te sluiten.

In afwachting van de uitspraak probeert Kamila Valieva de focus te behouden. Deze ochtend kwam ze het ijs op voor een nieuwe training. Uiteraard waren er opnieuw veel pers en fotografen aanwezig. Ze maakte meer foutjes dan anders, na een mislukte sprong barstte ze in tranen uit. De druk even te veel - te veel ogen op haar gericht.

Na de sessie kreeg ze een knuffel van trainster Eteri Tutberidz. Tutberidz brak voor het eerst ook de stilte bij de Russische staatstelevisie. “Ofwel is dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden, ofwel opgezet spel. Ik hoop dat onze functionarissen ons niet in de steek laten en er alles aan doen om onze onschuld te bewijzen.”

Valieva staat in het oog van een dopingstorm nu blijkt dat ze eind december op de nationale kampioenschappen positief testte op het verboden product trimetazidine. De piepjonge Russin kwam deze Spelen al in actie met het landenteam, waarmee ze goud won. De podiumceremonie van die competitie werd uitgesteld, officieel vanwege een “juridische kwestie”. Volgens het Russische olympisch comité is er evenwel geen reden om die uitslag te wijzigen omdat Valieva al eind december positief testte en niet tijdens de Olympische Winterspelen.

Pas op 8 februari kwam het resultaat van die positieve dopingtest binnen. “Volgens de informatie, verzonden door het laboratorium aan RUSADA, liep de analyse en de voorstelling van het rapport door het laboratorium vertraging op als gevolg van een nieuwe coronagolf en toenemende besmettingen onder het labopersoneel met bijhorende quarantaineregels”, verklaarde het Russische antidopingagentschap (RUSADA) de grote tijdspanne tussen de afname van de test en het resultaat. Het RUSADA had Valieva dinsdag voorlopig geschorst, maar na beroep van de kunstschaatsster werd die beslissing een dag later teruggedraaid waardoor ze op de Spelen kon blijven. Het IOC liet daarna weten de vrijspraak aan te vechten bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Omdat de beslissing voor de start van de individuele competitie (15 februari) moet genomen worden, houden drie rechters van het TAS zondag in Peking een spoedzitting, voornamelijk via videoverbindingen. Maandag wordt de uitspraak verwacht.

Hendrickx: “Focus op mezelf”

Loena Hendrickx probeert zich af te schermen van alle heisa. “Het is heel jammer dat dit in onze sport moet voorvallen. Maar ik focus gewoon op mezelf en ben niet bezig met of Valieva nu al dan niet zal meedoen. Wat de anderen doen, is hun zaak. Mijn prestatie zal hierdoor niet veranderen. Ik krijg veel berichtjes uit België over het nieuws, maar daar probeer ik niet op te reageren. Ik wil gewoon twee mooie küren neerzetten, dat is het belangrijkste.”

Op het voorbije EK in Tallinn pakte Valieva goud, Hendrickx werd er vierde. Gezien de huidige ontwikkelingen kan Hoendrickx mogelijk nog een plaats opschuiven richting brons. “Daar zal ik me pas na de wedstrijd mee bezighouden. Nu moet ik me echt gewoon concentreren op wat hier komt. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan wat er gebeurd is in het verleden.”

De trainingen van Hendrickx verlopen goed. “Ze zijn best intensief, maar ik sta hier met een tevreden gevoel. Ik heb mijn korte kür vandaag toch foutloos afgewerkt. Ik moet dit vertrouwen meenemen naar de wedstrijd. Ik heb er ontzettend veel zin in”, besloot Hendrickx, 16de op de Spelen van 2018 en het nummer vijf van het WK 2021.

