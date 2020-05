Kalender mogelijk alweer op de schop. Verhuist WK naar Midden-Oosten? Parijs-Roubaix naar eind september? JDK

09 mei 2020

Volgens de Spaanse krant Marca heeft de UCI een plan B klaar voor het geval het WK in Aigle/Martigny van 20-27 september tóch niet zou kunnen doorgaan. De UCI overweegt dan een verplaatsing naar het Midden-Oosten. Het WK zou dan in november worden gereden en Parijs-Roubaix, nu ingepland op 25 oktober, zou dan alsnog verhuizen naar zondag 27 september. De WK-strijd staat serieus op de helling omdat in Zwitserland evenementen met meer dan duizend mensen minstens nog tot eind augustus verboden zijn. Omar, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten zijn de alternatieven. (JDK)

