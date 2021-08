Juventus bekijkt piste-Witsel, Rode Duivel staat zelf open voor transfer

Paralympische Spelen Florian Van Acker klaagt na overwin­ning op Paralympi­sche Spelen over vochtige zaal: “Dit is geen tafelten­nis”

12:48 Tafeltennisser Florian Van Acker (ITTF 2) was ondanks zijn 3-0-zege in het eerste groepsduel in de klasse 11 op de Paralympische Spelen van Tokio ontevreden. De West-Vlaming was niet te spreken over de omstandigheden in het Tokyo Metropolitan Gymnasium. “Ik ga vanavond mijn beklag doen”, was hij duidelijk.