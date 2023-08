Junioren bewijzen dat leuk WK wel degelijk mogelijk is op bekritiseerd parcours: “Dit is Wout en Mathieu op het lijf geschreven”

Club trekt naar IJsland, Gent moet naar Polen: dit is de situatie van onze clubs in Europa

Club Brugge kijkt in de derde voorronde van de Conference League het IJslandse KA Akureyri in de ogen. AA Gent neemt het in diezelfde derde voorronde op tegen Pogoń Szczecin, een ploeg uit Polen. En hoe is de situatie weer bij onze andere clubs in Europa? Een overzicht.