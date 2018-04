Joshua haalt vierde bokstitel binnen na overwinning tegen Parker Redactie

01 april 2018

01u51

Bron: Belga 1 De 28-jarige Anthony Joshua heeft zaterdag de 26-jarige Joseph Parker zijn eerste nederlaag als profbokser aangesmeerd. In het Welshe Cardiff haalde de Brit het van de Nieuw-Zeelander in het duel tussen de zwaargewichtkampioenen. Joshua - de regerende wereldkampioen bij de WBA, IBF en IBO - ontneemt Parker de WBO-titel en heeft er nu dus vier op zak.

De ongeslagen Joshua telt nu 21 zeges. Hij had het zaterdagavond in het Principality Stadium in Cardiff echter niet gemakkelijk tegen Parker. Voor het eerst in zijn carrière slaagde de Brit er niet in om de kamp te beslechten met een (technische) knock-out. Hij won na een unanieme beslissing van de drie juryleden (118-110, 118-110, 119-109).

Joshua heeft nu dezelfde gordels in handen als Wladimir Klitschko tussen 2011 en 2015. Die laatste wilde het nooit opnemen tegen zijn broer Vitali, de WBC-kampioen. Joshua versloeg in april 2017 veteraan Wladimir Klitschko in Wembley. Het leverde de Brit de vacante wereldtitels bij de WBA en IBO op en een verlenging van zijn IBF-titel.

Nu Joshua vier titels op zak heeft, gaat hij meteen op zoek naar de vijfde. Na zijn overwinning zaterdag riep hij de huidige WBC-wereldkampioen Deontay Wilder op tot een gevecht. De Amerikaan, in veertig kampen nog ongeslagen, liet eerder ook al weten graag tegen Joshua of Parker in de ring te willen staan. Maar dan moet hij wel eerst nog de Cubaanse veteraan Luis Ortiz verslaan.

Niemand is er ooit in geslaagd de WBA-, IBF-, WBO-, IBO- en WBC-titels tegelijkertijd in zijn bezit te hebben.