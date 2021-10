Jordi Meeus legt Arnaud Démare erop in Parijs-Bourges

In zijn eerste seizoen als profrenner won Meeus eerder dit jaar een rit in de Ronde van Hongarije. Verder werd hij tweede in de 16e rit van de Vuelta, in de Eurométropole Tour en in de GP Denain. Op de erelijst van Parijs-Bourges is Meeus de eerste Belgische winnaar sinds Ludo Dierckxsens in 1998.