Jonny Clayton houdt Dimitri Van den Bergh uit halve finale op International Darts Open, eindzege voor Gerwyn Price

Van den Bergh (PDC 9), die de eerste leg won, liet in de drie volgende legs maar liefst zestien dubbelkansen onbenut om een 4-0 voor voorsprong te nemen. Clayton (PDC 8), die ook problemen kende met de dubbels, nam met uitworpen van 61 en 81 een 4-2 voorsprong. In de zevende en achtste leg toonde “The Dreammaker” met een 11- en een 12-darter zijn beste darts waarmee hij de bordjes gelijk hing. In leg negen liet Van den Bergh andermaal de kans liggen om op een leg van de overwinning te komen. Clayton, die vorig jaar vier Premier Events won, brak met een 108 uitworp door de darts van Van den Bergh waarna hij ook het volgende spelletje won voor een plaats in de halve finales. Van den Bergh was met een gemiddelde van 94.09 per drie darts beter dan Clayton die uitkwam op 87.43. De Welshman was met een check-out-gemiddelde van 31.6% veel accurater dan Van den Bergh die niet verder kwam dan 16%. De nummer een van ons land had eerder in een Belgisch onderonsje Brian Raman (PDC 103) met 6-1 aan de kant gezet.