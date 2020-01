Jonge fan (13) nam mogelijk allerlaatste foto van Kobe Bryant KVDS

30 januari 2020

16u49 1 Een jonge fan van de betreurde Kobe Bryant zou bij toeval wel eens de allerlaatste foto van de basketlegende genomen kunnen hebben. Brady Smigiel (13) nam de selfie zaterdagavond op de Mamba Sports Academy, waar Bryant het team van zijn dochter Gianna coachte. Zondagochtend verongelukten vader en dochter met nog zeven andereen in een helikoptercrash.

Het was de moeder van Brady die het verhaal deed aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Haar zoon en zijn tweelingbroer Beau speelden afgelopen weekend met hun team in de Mamba Cup en ook het team van Gianna deed daaraan mee.

Idool

De broers waren grote fans van Kobe Bryant en Brady zou volgens zijn moeder de hele dag over niets anders gesproken hebben. Hij wilde heel graag een selfie met zijn idool en toen de eerste wedstrijd van het team van Gianna voorbij was, waagde hij een eerste keer zijn kans.





Jammer genoeg had het team van Gianna verloren en dat was te merken aan Kobe. “Brady zei dat Kobe boos was over het verlies en hij wilde niet op de foto”, aldus moeder Dionne Reich Smigiel. “Brady kreeg wel een vuistje.” (lees hieronder verder)

When Brady Smigiel, 13, captured a blurry selfie with his idol, Kobe Bryant, on Saturday at the Mamba Sports Academy, he didn't know it probably would be one of the last photos of the NBA legend alive https://t.co/ke5RzUyJaB CNN(@ CNN) link

De jongen kreeg echter nog een tweede kans, na de tweede wedstrijd van Gianna. Die won de ploeg van het meisje wél. Terwijl Bryant de Mamba Sports Academy verliet, kon Brady nog snel een kiekje maken met zijn held in de achtergrond. Een beetje wazig wel. “Kobe zei dat we de volgende dag nog wel een betere zouden maken (Gianna zou ook op zondag twee wedstrijden spelen met haar team, red.)”, klinkt het. Maar die volgende gelegenheid kwam er door het tragische ongeval niet meer.

Bom

Toen het gezin de volgende dag het nieuws over de dood van de basketballegende en zijn dochter vernam, sloeg dat in als een bom. “Ik werd zondag wakker en hoorde dat er een helikopter gecrasht was in Calabasas”, aldus Dionne. “Ik merkte nog op dat het rond dezelfde tijd was als Kobe in Camarillo zou aankomen en zei dat ik hoopte dat hij het niet was. Een uur later hoorden we het nieuws. Vreselijk. Mijn jongens weten niet hoe ze hiermee om moeten. “