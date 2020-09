Bingoal Gesponsorde inhoud Jong en offensief geweld! 5 nieuwkomers in de Premier League die je maar beter in de gaten houdt Aangeboden door Bingoal

Amper anderhalve maand na de laatste match van het vorige seizoen zijn ze er afgelopen weekend alweer aan begonnen in de Premier League. Elk jaar opnieuw is de Engelse hoogste klasse een vedettenparade en ook afgelopen zomer mocht de instroom er zijn: Thiago Silva, Rodrigo, Kai Havertz en ga zo maar door. Maar dat zijn de namen die iédereen al kent, terwijl er ook nu weer heel wat jónge spelers bijkwamen om naar uit te kijken. Wie kan er uitgroeien tot een toekomstige sensatie? We maakten een eigenzinnige top vijf.

Fabio SILVA (Wolverhampton Wanderers)

Deze 18-jarige Portugese centrumspits kwam met flink wat adelbrieven naar de Premier League. Volgens sommigen is hij “de beste nummer 9 in Europa van zijn leeftijdscategorie” en in zijn thuisland Portugal wordt hij ondanks zijn jonge leeftijd en gebrek aan ervaring al zéér hoog ingeschat en zelfs vergeleken met Cristiano Ronaldo. Bij Wolves is makelaar Jorge Mendes kind aan huis en die loodste Fabio Silva voor maar liefst 40 miljoen naar Engeland. De ploeg van Leander Dendoncker verbrak met die transfersom zijn clubrecord. De Wolves dromen ervan om de top-4 te halen en met Fabio Silva kunnen ze die uitdaging de komende 5 seizoenen in elk geval aangaan.

Eberechi EZE (Crystal Palace)

Nog niet bekend en een stuk minder duur (18 miljoen) dan Fabio Silva, maar als 22-jarige ook rot van het talent. Eberechi Eze is een Engelse jeugdinternational met Nigeriaanse roots die vorig seizoen aan de slag was bij de Queens Park Rangers in de Championship. Daar was de aanvallende middenvelder goed voor 14 doelpunten en 8 assists. Afgelopen weekend in de 1-0 zege tegen Southampton moest hij het nog doen met een korte invalbeurt, maar wees er maar zeker van dat u hem nog zult léren kennen. Dribbelvaardig, balvast, mooie versnelling en niét zelfzuchtig: Eberechi Eze is klaar om te schitteren.

Ollie WATKINS (Aston Villa)

Met zijn 24 jaar de ‘oudste’ van dit lijstje. Als u van het Engelse voetbal houdt, dan doet zijn naam al een belletje rinkelen. Vorig seizoen was hij samen met Aleksander Mitrovic van Fulham topschutter in de Championship. Maar liefst 26 keer scoorde hij voor zijn intussen ex-club Brentford. The Bees promoveerden niet, maar de polyvalente Watkins uiteindelijk wel. Aston Villa plukte de winger/centrumspits voor 31 miljoen weg in London. Ook dat is een clubrecord, want hij is duurder dan de Braziliaan Wesley die ze bij Club Brugge oppikten. Watkins wordt overigens ook een méér dan een te duchten concurrent voor een andere ex-speler uit de Jupiler Pro League, voormalig Genk-aanvaller Mbwana Samatta knijpt de billen al dicht.

Grady George DIANGANA (West Bromwich Albion)

Wie? Ik hoor het u bijna denken. Het zou inderdaad best kunnen dat u nog nooit van deze speler hebt gehoord. Een linksbuiten van 22 die nog maar één keer voor de Engelse U21 speelde. En toch zorgde hij de voorbije week al ongewild voor een conflict bij West Ham. Clublegende Mark Noble was er daar absoluut niet over te spreken dat het bestuur jeugdproduct Diangana voor amper 13,5 miljoen liet vertrekken naar WBA. Daar was hij vorig seizoen met 8 goals en 6 assists al één van de belangrijkste figuren om The Baggies terug naar het hoogste niveau te loodsen. De winger met Congolese roots krijgt het vertrouwen van Slaven Bilic en lijkt klaar om nu ook op het hoogste niveau in de spotlights te treden.

Ferran TORRES (Manchester City)

De meest bekende uit het rijtje. Als je al 71 matchen in La Liga hebt gespeeld op amper 20-jarige leeftijd, dan ben je geen pannenkoek. Bij het altijd woelige en turbulente Valencia was Ferran Torres vaak de enige constante. Het is niet toevallig dat hij tijdens de voorbije interlandperiode ook zijn debuut maakte voor de Spaanse nationale ploeg. Torres scoorde ook meteen in de match tegen Oekräine. Als buitenspeler met een geweldige pass en bijzonder veel vista past Torres perfect in het voetbal van Pep Guardiola. We kijken al likkebaardend uit naar het combinatiespel met onze eigen KDB. Amper 22 miljoen euro betaalde City voor dit creatieve wonderkind: een koopje!

