Johan Bellemans en collega-arts Tom Teulingkx over corona in de sport: “Je valt niét opeens dood na een vaccin”

Veldrijden Toon Aerts voert onemanshow op in Kortrijk en neemt leiding over van Iserbyt in X2O Badkamers Trofee, Wout van Aert komt kijkje nemen

Toon Aerts (28) was heer en meester in Kortrijk. Aan de boorden van de Leie voerde de renner van de Baloise Trek Lions een onemanshow op. Hij finishte voor de ogen van Wout van Aert met 1 minuut en 7 seconden voorsprong op Eli Iserbyt en neemt ook de leiding over in de X20 Badkamers Trofee.

27 november