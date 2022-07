Jeugd van Club Brugge onder Hoefkens meer dan ooit aan zet, maar: “Ze zullen geen rode loper krijgen”

Tour de France Onze chef wielrennen stelt dat de Tour nog niet voorbij is: “Als Pogacar toch geen ploeg heeft om zijn trui te verdedigen, dan kan hem verliezen ook een zegen zijn”

Sensatie in de Tour de France. Jonas Vingegaard heerste in de eerste zware Alpenrit en zette Tadej Pogacar op bijna drie minuten. Maar de Sloveen is nog niet uitgeteld, zegt onze chef wielrennen. “Vanaf nu moet Vingegaard verdedigen en heeft Pogacar tijd zat om weer orde op zaken te stellen.”

13 juli