Jérémy Doku in zeldzaam interview: “Het mooiste compliment? Dat ik on-stop-baar ben”

Made in China, gekneed door een Belg: ‘Queen-win’ Zheng is een sensatie op de US Open

Aryna Sabalenka (WTA 2) neemt het vandaag in de kwartfinale op tegen Qinwen Zheng (WTA 23). Voor de 20-jarige Zheng is het haar eerste US Open-kwartfinale. Maar wie is deze nieuwe Chinese sensatie - door haar fans al omgedoopt tot ‘Queen-win’? Portret van de gedoodverfde opvolgster van Na Li. Een verhaal met een Belgische inbreng.