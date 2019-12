Jean-Marie Dedecker niet te spreken over top drie Sportman van het Jaar: “In België kennen we nog maar twee sporten: voetbal en wielrennen” Valerie Hardie

11 december 2019

09u01 0 Sport Op 21 december is de opvolger van Eden Hazard als Sportman van het Jaar bekend. Eén zaak staat nu al vast: het wordt met zekerheid een wielrenner. En dat vindt Jean-Marie Dedecker jammer. “We kiezen blijkbaar op basis van ‘vedettisme’.”

Drie kandidaten zijn nog in de running voor de belangrijkste sportprijs van het jaar: Remco Evenepoel, Wout van Aert en Victor Campenaerts - drie wielrenners dus. Bij de mannen is het pas de eerste keer dat drie atleten uit één sport de dienst uitmaken, bij de vrouwen was die primeur in 1996 voor drie judoka’s: Ulla Werbrouck haalde het van Gella Vandecaveye en Marisabel Lomba. Zelfs bondscoach Rik Verbrugghe wordt er wat ongemakkelijk van: “Er zijn ook andere sporters die het verdienen om in de kijker te staan. Het gaat over Sportman van het Jaar, nu lijkt het wel de verkiezing van de Kristallen Fiets.”

Ik ben natuurlijk op mijn pik getrapt omdat Casse ontbreekt Jean-Marie Dedecker.

Geen Casse

Eén ex-bondscoach is er nog minder over te spreken: Jean-Marie Dedecker. Voor zijn part, zo zegt hij, mag het referendum afgeschaft worden. “Ik ben natuurlijk op mijn pik getrapt omdat Matthias Casse ontbreekt”, zegt hij. “In België kennen we blijkbaar nog maar twee sporten: voetbal en wielrennen. Casse won goud op het EK en zilver op het WK. Die imbecielen van sportjournalisten kijken natuurlijk niet verder. Ik heb ook zo gefulmineerd toen Kim Clijsters in 1999 won. Ze stond maar 47ste op de wereldranking, terwijl Ulla vicewereldkampioen en Europees kampioene werd. Dat was even onbegrijpelijk als nu - want Casse, dat is een nieuwe Robert Vande Walle.”

Hockeyers zoals Vincent Vanasch mogen zich volgens Dedecker ook verongelijkt voelen. “Goud op het WK en goud op het EK... Wat kunnen ze nog meer doen? Ik heb niks tegen Evenepoel, laat dat duidelijk wezen, maar het tijdrijden interesseerde niemand tot we er specialisten in kregen. Maar wij kiezen blijkbaar op basis van ‘vedettisme’.” (VH)

Overzicht top drie in elke categorie

Sportvrouw: Nina Derwael (turnen), Emma Meesseman (basketbal), Nafi Thiam (atletiek)

Belofte: Thibau Nys (veldrijden), Nina Sterckx (gewichtheffen), Yari Verschaeren (voetbal)

Ploeg: Belgian Tornados (atletiek mannen), Red Lions (hockey mannen), Rode Duivels (voetbal mannen)

Coach: Jacques Borlée (atletiek), Philippe Clement (voetbal), Shane McLeod (hockey)

Paralympiër: Laurens Devos (tafeltennis), Peter Genyn (atletiek), Joachim Gérard (tennis)