Exclusief voor abonnees

Je wordt geen betere voetballer door op de PlayStation te spelen... of toch?

Bieke Cornillie

01 juli 2019

15u11

0

Sport enkel een kwestie van spieren, uithouding en tactiek? Allesbehalve. Het brein van een sporter doet het halve werk. Topsport grossiert in clichés als het daarop aankomt. ‘Never change a winning team’, bijvoorbeeld. Of ‘we kunnen niet meer doen dan hard werken’. Maar klopt het ook? Sportpsychologen Kris Perquy en Eva Maenhout proberen in hun boek ‘Het Sportbrein’ de mythes te ontkrachten- of te bevestigen.