Je houdt het niet voor mogelijk: Anne Zagré valt nu ook bij herkansing 100m horden op WK atletiek

WK ATLETIEKNeen, het is helaas geen slechte Belgenmop. Op het WK atletiek gaf de jury Anne Zagré zaterdag een herkansing om zich te kwalificeren voor de halve finales van de 100m horden nadat ze in haar reeks werd gehinderd door een val van titelverdedigster Nia Ali. Moederziel alleen moest ze een nieuwe spurt lopen en daarin - ongelooflijk maar waar - struikelde ze zélf over de allerlaatste horde: “Waarom overkomt me dit toch?”

Geen seconde aarzelde Anne Zagré toen ze twee uurtjes na haar race - ze was dan alweer op haar hotelkamer - vernam dat ze een tweede kans kreeg. “Ik was blij dat ze me die kans boden. Ik was namelijk helemaal niet tevreden met wat ik ‘s ochtends had getoond.”

De nationale recordhoudster was pas als vijfde geëindigd in haar reeks, in 13.25. Normaal zou de 32-jarige Brusselse hordeloopster dan uitgeteld zijn, maar de Belgische atletiekfederatie greep de strohalm. Ze diende een klacht in omdat de Amerikaanse Nia Ali, die in de baan naast haar liep, hun atlete had gehinderd toen ze over de voorlaatste horde struikelde.

In afwachting van een beslissing van de jury zei Zagré eerlijk dat ze niet in de race had gezeten. “Ik kan niet goed uitleggen wat er misging. Het was een moment sans. Het ligt niet aan mijn vorm, want ik voelde me goed, maar ik miste de juiste focus. Ik zag Ali wel vallen en week een beetje uit maar veel verschil heeft het niet gemaakt, schat ik. Misschien drie honderdsten of zo... Het legt zeker mijn slechte race niet uit.”

De jury stemde in met het protest van de Belgen. Voor het avondprogramma in Hayward Field begon, mocht Zagré moederziel alleen proberen om een tijd te lopen die haar toegang zou verlenen tot de halve finales. Zagré wist wat er nodig was: 13.11 of sneller. Wat zeker tot de mogelijkheden behoorde: in juni dook ze nog twee keer onder de 13 seconden.

Het publiek juichte Zagré enthousiast toe. Ook de stewards die haar begeleidden spraken haar moed in: “Ik was helemaal niet nerveus om alleen op de piste te staan. Dat stoorde me niet.” Zagré vloog over de hordes maar op de allerlaatste ging het hopeloos mis. Zagré smakte hard tegen de piste. Pijnlijk, al deed de mentale kwetsuur nog meer pijn. Wég was de halve finale.

Het duurde even voor Anne Zagré de wonden gelikt had en gehavend voor de pers verscheen. “Ik maakte net dezelfde fout als op het WK in Doha,” analyseerde ze. “Het ging goed maar ik heb me dan overhaast - ik vergat die laatste horde te nemen zoals het hoort. Ik ben gekomen, heb gelopen en ben gevallen. (haalt schouders op) Het is wat het is.”

Gail Devers ging Zagré als eerste troosten. De gewezen olympisch en wereldkampioene ervaarde in 1992 zelf hoe zo'n afgang aanvoelt. In de finale van de 100m horden in Barcelona lag de Amerikaanse stevig aan de leiding toen ze de laatste horde raakte en pas vijfde werd. Zagré: “Devers heeft me over die episode verteld. Ze zei dat ik er sterker van zou terugkomen, dat God een plan voor me heeft en dat me dit niet zomaar is overkomen. Ze gaf me raad en speelde zelfs haar telefoonnummer en mailadres door. Devers heeft me echt uit de put getrokken.”

Over de val zelf wist Zagré niet veel te vertellen. Het ging zo vreselijk snel, zei ze. “Ik probeerde me nog overeind te houden en wie weet het nog rollend te halen. Ach, ik heb er geen woorden voor. Ik was na mijn reeks ‘s ochtends echt ontgoocheld, de tijd was niet wat ik in gedachten had. En dan dit... Waarom moet me dit toch overkomen? Ik heb al zoveel tranen gelaten, zoveel mislukkingen gekend... Het enige wat ik mezelf kan voorhouden, is wat Devers zei: het zal het wel ergens voor dienen, zeker?”

Veel geluk kende de Brusselse inderdaad nog niet op WK’s. In 2013 en 2019 werd ze in de halve finales telkens gediskwalificeerd en in 2015, met uitzicht op een finale, miste ze helemaal haar start. En dan nu, In Eugene, laat ze het weer afweten. Afwachten of ze over een jaar, op het WK in Boedapest, een nieuwe poging onderneemt.

Zagré kon alvast op veel sympathie rekenen, onder meer van BBC-analist en ex-olympisch kampioen Michael Johnson. “Wat kan sport brutaal zijn,” tweette hij.

