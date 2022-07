Jasper Stuyven voelde zich op pad met tweevoudige Tourwinnaar sterkste van de twee: “Pogacar had geen superdag”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

BEKIJK. Van de val van Van Aert tot de demarrage van Stuyven en Pogacar: dé momenten van rit 5

“Laat hem eerst maar even douchen”, gaf perswoordvoerder Jacob Kennison aan de teambus van Trek-Segafredo wijze raad na de flink uitgelopen dopingcontrole. Met een kus van vriendin Elke en een afwerend handgebaar was Jasper Stuyven even voordien achter het gordijn verdwenen. Tuurlijk, alle begrip. Er viel behoorlijk wat weg te spoelen. Zweet. Stof. “Maar zeker ook ontgoocheling, jawel”, klonk het een verkwikkend kwartier later. “‘The best of the rest’, zo voel ik me. Dan bén je goed en valt alles, weliswaar in de achtergrond, eens volledig in zijn plooi. En dan blijft die vroege vlucht vooruit. (zucht) Doodjammer.”

Een korte, maar razendsnelle rit, werd het. “Waarbij het grote nadeel voor mij/ons was dat die kasseistroken pas na 80 van de 157 kilometer kwamen”, zei Stuyven. “Dat liet de vluchters té ver uitlopen. En uiteindelijk ook standhouden. Lange tijd werd de boel gecontroleerd door de ploegen van de klassementsrenners. Ik mocht er dus ook niet te vroeg aan beginnen.” Strook 3, koos hij finaal uit. Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières. Eén van de pittigste in de reeks van elf. “Dáár maakte ik mijn ‘move’.” Koud en hard. Gevoed met een enorme dosis kracht. Waar enkel… jawel, Tadej Pogacar een antwoord op klaar had. De tweevoudige Tourwinnaar!

“Leuk om met hem op pad te kunnen”, vond Stuyven het. Welke indruk de Sloveen dan wel had nagelaten, polsten we nieuwsgierig. “Goh ja, euh… zonder afbreuk te willen doen aan zijn uitzonderlijke capaciteiten: ik denk niet dat hij een superdag had. Met een betere Pogacar en een hogere snelheid, die we constant hadden kunnen aanhouden, waren we wellicht naar de kopgroep toegereden. Maar ja, als, als…” Waar het dan precies aan lag, drongen we nog even aan. Kón Pogacar niet rapper? Of gaf hij zich niet 100% in die achtervolging? Styuven: “Dat moet je hem vragen. Ik kan niet antwoorden in zijn plaats. Ik kan alleen maar zeggen dat ik me de sterkste van de twee voelde, zowel op de kasseien als op het vlakke.”

Verrast dat uitgerekend de titelverdediger op zijn snedige aanval had gereageerd was Stuyven niet. “Hij toonde in de Ronde van Vlaanderen al dat hij goed voor de dag kan komen in kasseikoersen. Dus neen, ik keek daar niet raar van op. Tenslotte had hij zélf ook al een paar keer versneld op de stenen.” Hoe fel het duo, onder impuls van een indrukwekkende Stuyven, ook van jetje gaf, de kloof met de vijf vooraan verkleinde amper. “Er ging ‘efkes’ iets af, maar dan kwam er toch weer wat bij. Feit is dat ze heel sterk waren en goed zijn blijven ronddraaien samen. Dat is hun verdienste. Het was fijn om bij de allersterksten in koers te zijn, maar… zesde: daar koop ik niks mee, hé.”

Een gemiste kans, vond Stuyven het. “Het is gepasseerd. En morgen (vandaag, red.) wordt het lastig”, blikte hij niet al te vrolijk vooruit. Klimmetje van vierde, eentje van derde en de hellende slotklim in Longwy, verpakt in de laatste vijftien kilometer. Kuitenbrekers. “Ik heb bewezen dat ik in orde ben. Mijn voorbereiding verliep perfect en dat vertaalde zich, na een rustige aanhef in Denemarken, hier alvast in een heel goed gevoel op de fiets. Ik krijg ook vrijheid genoeg in deze ploeg, daar zal het zeker niet aan liggen. Maar het mag ook niet té zwaar worden, natuurlijk. De ervaring leert me dat het in zo’n grote ronde nooit simpel is.”

