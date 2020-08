Jason Denayer grijpt met Lyon nipt naast ligabeker, PSG wint na penalty’s



belga

01 augustus 2020

07u46 0

Paris Saint-Germain heeft vrijdag na de titel en de beker ook de ligabeker veroverd. In de finale in het Stade de France versloeg het Olympique Lyon in een strafschoppenreeks met 6-5. Beide finalisten waren er in 120 minuten voetbal niet in geslaagd te scoren. Rode Duivel Jason Denayer speelde de volledige wedstrijd voor Lyon, een strafschop nemen, deed hij niet.

Beide ploegen benutten hun eerste vijf penalty’s, maar daarna stopte PSG-keeper Keylor Navas de inzet van Bertrand Traoré. Pablo Sarabia schoot de club uit Parijs daarna naar de winst.

Het is voor PSG de negende en meteen ook de laatste eindzege in de Coupe de la Ligue. Bij gebrek aan televisiebelangstelling verdwijnt het toernooi van de kalender.

De nederlaag van Lyon is goed nieuws voor Reims. Dat mag nu als zesde in de Ligue 1 naar de voorrondes van de Europa League. Lyon, zevende in het kampioenschap, grijpt voor het eerst sinds 1996 naast Europees voetbal, tenzij de club erin slaagt de Champions League te winnen.